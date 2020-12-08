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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى يستقر اليوم الثلاثاء 8-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 8-12-2020 فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.
قبل ثلاثة أسابيع فقط من استكمال بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الاوروبي، فشل القادة في تضييق هوة الخلافات بشان اتفاق تجارة بعد الانفصال البريطاني، ومقابل الدولار، نزل الجنيه الإسترليني نحو نصف بالمئة إلى 1.3323 دولار، ومقابل اليورو، هبطت العملة البريطانية 0.3 بالمئة إلى 90.74 بنس.
وتفاقم قلق المستثمرين في بداية الأسبوع ليهبط الإسترليني أكثر من سنتين مقابل الدولار أمس بعد أنباء تفيد أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيسافر لبروكسل هذا الأسبوع لما وصفه البعض بمحاولة أخيرة للتوصل لاتفاق تجارة، وتعافى الإسترليني قليلا اليوم ولكنه لا يزال في حالة دفاع.
ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار الأمريكي إلى 90.969 بينما التقط الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أنفاسهما واستقرا قرب ذروتيهما الأخيرتين.وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.07 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
4.18 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.
4.22 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.10 جنيه للشراء
4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.08 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.09 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
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