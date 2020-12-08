تعرف على سعر الذهب السعودى "عيار 24" اليوم الثلاثاء 8-12-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الثلاثاء 8-12-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 224.63 ريال سعودى.
وارتفعت أسعار الذهب العالمى لذروة أسبوعين اليوم الثلاثاء بفضل آمال في توصل مشرعين أمريكيين لاتفاق بشأن حزمة تحفيز مالي لتخفيف التبعات الاقتصادية لتنامي الإصابات بفيروس كورونا.
وصعد الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1869.06 دولار للأوقية (الاونصة)، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر عند 1871.52 دولار.
وزاد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1873.50 دولار للأوقية.
وقال كايل رودا المحلل في آي.جي ماركتس "تضع الاسواق في الحسبان إبرام صفقة ما .. يتوقف الأمر على حجم الحزمة وتوقيت التنفيذ وكيف سيؤثر ذلك على توقعات التضخم مستقبلا".
وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24بنحو 224.63 ريال بما يعادل 59.87$
سعر الذهب عيار 22 بنحو 205.91 ريال بما يعادل 54.89$
سعر الذهب عيار 21 بنحو 196.55 ريال بما يعادل 52.39$
سعر الذهب عيار 18 بنحو 168.47 ريال بما يعادل 44.91$
سعر الذهب عيار 14 بنحو 131.03 ريال بما يعادل 34.93$ سعر الذهب عيار 12 بنحو 112.31 ريال بما يعادل 29.94$ سعر أوقية الذهببنحو 6,986 ريال بما يعادل 1,862$ سعر جنيه الذهب بنحو 1,572 ريال بما يعادل 419.13$ سعر كيلو الذهببنحو 224,627 ريال بما يعادل 59,875$
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