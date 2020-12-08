تعرف على سعر الذهب السعودى "عيار 24" اليوم الثلاثاء 8-12-2020

وارتفعت أسعار الذهب العالمى لذروة أسبوعين اليوم الثلاثاء بفضل آمال في توصل مشرعين أمريكيين لاتفاق بشأن حزمة تحفيز مالي لتخفيف التبعات الاقتصادية لتنامي الإصابات بفيروس كورونا.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1869.06 دولار للأوقية (الاونصة)، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر عند 1871.52 دولار.

وزاد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1873.50 دولار للأوقية.

وقال كايل رودا المحلل في آي.جي ماركتس "تضع الاسواق في الحسبان إبرام صفقة ما .. يتوقف الأمر على حجم الحزمة وتوقيت التنفيذ وكيف سيؤثر ذلك على توقعات التضخم مستقبلا".