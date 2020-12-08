شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة السياحة تناشد رئيس مجلس النواب سرعة عرض قانون بوابة العمرة بالبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الغرفة: مزايا عديدة للقانون أهمها حماية المواطنين والاقتصاد القومي ومواكبة التطور التكنولوجي

أكدت غرفة شركات السياحة أن كافة الشركات خاصة العاملة في تنظيم رحلات الحج والعمرة تترقب صدور القانون الخاص ببوابة العمرة المصرية والمعروض مشروعه حاليا علي مجلس النواب.

أضافت الغرفة في بيان صادر عنها، أن القانون يحقق مزايا عديدة للعمل في منظومة رحلات الحج والعمرة بمصر سواء للمواطنين أو الشركات الجادة، وأن هناك مناقشات عديدة دارت حول هذا القانون داخل القطاع السياحي ومع عدة جهات بالدولة إلى أن تم التوصل إلى مشروع القانون المعروض، والذي يأتي ضمن خطة تطوير قطاع السياحة بأكمله ومساعدة الشركات في الوفاء بالتزاماتها تجاه المعتمرين.

وناشدت الغرفة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب عرض مشروع القانون والذي أقرته لجنة السياحة علي اللجنة العامة للمجلس الموقر والمقرر انعقادها منتصف الشهر الحالي للمساهمة في الاستعدادات الجادة الحالية من كافة الجهات لموسم العمرة الجديد.

وأكدت الغرفة في بيانها أنها تلقت عدة طلبات من شركات السياحة بمخاطبة مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون في أقرب جلسة عامة، وكلف الدكتور نادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة كل من أحمد إبراهيم المستشار التنفيذي للبوابة المصرية للعمرة وعضو اللجنة وهشام أمين عضو اللجنة بإعداد تقرير حول الطلبات التي وصلت الغرفة في هذا الشأن للتواصل مع مجلس النواب، مؤكدة ثقة الغرفة والشركات في تدخل الدكتور علي عبد العال واستجابته لقطاع السياح تحقيقا لصالح المواطنين داخل مصر وخارجها ضمن المواقف العديدة لرئيس مجلس النواب الداعم للسياحة والعاملين بها، موجهة الشكر إلى لجنة السياحة بالمجلس برئاسة الخبير السياحي عمرو صدقي لتعاونها المتميز في لإعداد هذا القانون.

وأضاف البيان أن القانون له أهمية كبري في تحقيق الانضباط بسوق العمرة بما يتضمنه من عقوبات رادعة لكل من يقصر في حق المعتمر أو يخالف تعاقده معه بجانب عقوبة السجن لأية عمليات نصب أو تزوير يتعرض لها المعتمر، كما أنه يحمي سوق العمرة من السماسرة والدخلاء الذين يعملون بشكل غير قانوني يضر مصلحة المواطنين خاصة البسطاء ناهيك عن المزايا العديدة الأخرى التي يحققها القانون من تسهيل للإجراءات وتشجع المنافسة الجادة وحماية الاقتصاد والأمن القومي المصري والقضاء علي كافة السلبيات في نظام رحلات الحج والعمرة ومواكبته جهود الدولة في التحول الرقمي والسداد الإلكتروني.