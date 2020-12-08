شكرا لقرائتكم خبر عن الوقائع المصرية تنشر قرار وزارة المالية بتعديل بعض أحكام لائحة قانون ضريبة القيمة المضافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الوقائع المصرية، قرار وزارة المالية رقم 594 لسنة 2020، والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016. وإلى نص القرار:

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