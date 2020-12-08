البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 11006 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 2266 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 13191 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 4254 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 2151 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 3116 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 1073 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على 12 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الحديد والصلب المصرية، دايس للملابس الجاهزة، راية لخدمات مراكز الاتصالات، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، العبور للاستثمار العقاري، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المتحدة للإسكان والتعمير، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العامة لمنتجات الخزف والصيني، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجموعة مرتبطة بشركتي العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 1002 سهم، 1000 سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المنصورة للدواجن، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، 50 ألف سهم، 33 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركات العامة للصوامع والتخزين، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الأهرام للطباعة والتغليف، 620 سهم، 1884 سهم، 9 آلاف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات عبور لاند للصناعات الغذائية، القابضة المصرية الكويتية، الأخوة المتضامن للاستثمار العقاري والأمن الغذائي، 262 ألف سهم، 325 ألف سهم، 3904 سهم، عل التوالي.

فيما أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة، عن شراء شركة بيت التأمين المصري السعودي 15.32 مليون سهم لترتفع حصتها من 7.1% إلى 10%، بسعر 1.78 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 27.4 مليون جنيه.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا المصدرة لعدد 500 ألف سهم بقيمة إجمالية 10.3 مليون جنيه.

وفي سياق آخر أعلنت شركة حديد عز، عن نتائجها المالية خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020، وحققت الشركة خسائر بقيمة 4.11 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 4.32 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة انخفاض 4.8% على أساس سنوي، وتراجعت المبيعات لتسجل نحو 26.45 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقابل 35.26 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجعت خسائر الشركة إلى 634.15 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 847.96 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019.