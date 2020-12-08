تباين سعر اليورو اليوم الثلاثاء.. ويسجل 18.89جنيه فى البنك الأهلى

وسجل الجنية الإسترليني أكبر تحرك وسط تعاملات هادئة على عملات مجموعة الدول العشر الكبرى اليوم الثلاثاء، وانخفض بوجه عام مع تنامي حالة الحذر بين المستثمرين في انتظار نتيجة محادثات التجارة مع بريطانيا التي اقتربت من لحظاتها الأخيرة دون التوصل لاتفاق.

وقبل ثلاثة أسابيع فقط من استكمال بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الاوروبي، فشل القادة في تضييق هوة الخلافات بشان اتفاق تجارة بعد الانفصال البريطاني.

ومقابل الدولار، نزل الجنيه الإسترليني نحو نصف بالمئة إلى 1.3323 دولار.

ومقابل اليورو، هبطت العملة البريطانية 0.3 بالمئة إلى 90.74 بنس.