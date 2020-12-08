شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي نحو 3.6 مليار جنيه، ليغلق عند 655.126 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 11019 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 2268 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 13211 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4254 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2147 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3114 نقطة.