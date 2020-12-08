شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الصين يؤكد سعى بلاده لإبقاء العمليات الاقتصادية فى نطاق معقول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج إن بلاده ستبذل جهودا لإبقاء العمليات الاقتصادية ضمن نطاق معقول، وفقا لتقرير أذاعه التليفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) اليوم الثلاثاء. أوضح التقرير أن هذا التصريح جاء خلال اتصال هاتفي مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.

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