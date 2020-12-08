شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب بقرار البنك المركزى بمد مبادراته لدعم قطاع السياحة لمدة عام جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء بقرار البنك المركزي المصري، بشأن مد فترة العمل بمبادرة قطاع السياحة ومبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة حتى نهاية عام 2021.

وقال عاطف عبد اللطيف في تصريحات له اليوم إن هذا القرار يؤكد مدى اهتمام الدولة بقطاع السياحة وأهميته وجاء تلبية لدعوات العاملين بالقطاع السياحي لمساندتهم في ظل أزمة كورونا التي تضرب العالم حاليا وتؤثر بشكل سلبي على السياحة.

وأشار عاطف عبد اللطيف إلى أن السياحة تعاني أشد المعاناة منذ مارس الماضي نتيجة لتوقف حركة السياحة عالميا بسبب اجتياح ازمة كورونا العالم كله ومؤكد أن السياحة في مصر تأثرت بشكل كبير واستجابة الدولة بتوجيهات من الرئيس السيسي للحكومة والبنك المركزي تؤكد أن قطاع السياحة يمرض ولكنه لا يموت ويحتاج لمساندة الدولة له وبالفعل استجابة الدولة من خلال مد تفعيل مبادرة البنك المركزي للسياحة لمدة عام آخر.

وعلى جانب آخر قال عاطف عبد اللطيف إنه في ظل ظروف كورونا الحالية لابد من توفير التمويل اللازم للفنادق لإعادة ترتيب البيت من الداخل في السياحة من خلال تطوير وإحلال وتجديد الفنادق بالمدن السياحية ووضع خطط مستقبلية للتغلب على آثار كورونا على السياحة في أسرع وقت وكذلك للاستعداد للمنافسة السياحية القوية عقب انتهاء أزمة كورونا في المنطقة وما يحدث من مستجدات على الساحة السياحية ببعض الدول.

وضرب عاطف عبد اللطيف مثالا بمدينة مرسى علم التي تتميز بجو نقي ومناطق سياحية لا يوجد لها مثيل بالعالم ولكنها تحتاج الى تطوير البنية التحتية من كهرباء وغيرها وكذلك إنشاء داون تاون والتواصل مع شركات الطيران العالمية لتوفير رحلات مباشرة الى مرسى علم، وخفض سعر تذاكر الطيران على الرحلات الداخلية والتسويق بشكل أكبر لمرسى علم وبطرق غير تقليدية من خلال الاون لاين والسوشيال ميديا وتسليط الضوء على معالم مرسى علم السياحية الرائعة.

وناشد عاطف عبد اللطيف بضرورة تأجيل مستحقات الجهات الحكومية من كهرباء ومياه وغاز طبيعي وتأمينات لفترة 6 شهور على القطاع السياحي بشكل عام خاصةً وأننا نواجه موجة ثانية من جائحة كورونا التي يتوقف معها النشاط السياحي بالكامل.