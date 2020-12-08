تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار مواد اليوم الثلاثاء 8-12-2020 استقرارا فى السوق المحلى حسبما أعلنت عنه شعبة مواد البناء بالاتحاد بالاتحاد العام للغرف التجارية. وسجلت أسعار الأسمنت 650-680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع و يصل سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها للمتر، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة. وسجل حديد التسليح أسعارا تتراوح بين 10600 - 11100جنيها للطن تسليم أرض مصنع، والسعر للمستهلك سجل 10800-11300جنيها للطن. وكان أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن شركات الحديد أعلنت زيادة أخرى لأسعارها بقيمة 500 جنيه للطن، اعتبارا من 27 نوفمبر الجارى، وتعتبر هذه الزيادة هى الثانية فى أسبوع واحد ليبلغ إجمالى الزيادة 1000 جنية للطن خلال شهر نوفمبر وحتى 27 أكتوبر.

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