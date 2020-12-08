شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تبتعد عن ذروة 10 أشهر بفعل عمليات جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، مبتعدة عن أعلى مستوى فى عشرة أشهر ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالتزامن مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بسبب المحادثات التجارية المتعثرة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.4% حتى الساعة 11:43 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.5% ، بفعل عمليات بيع لجني الأرباح ، بعدما سجل المؤشر فى الجلسة السابقة مستوي 394.04 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير الماضي.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى عشرة أشهر ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

ينصب تركيز أسواق المال العالمية هذا الأسبوع على المحادثات التجارية بين بريطانيا و الاتحاد الأوروبي ،والتي تعد بمثابة محاولة أخيرة لتأمين اتفاق تجاري شامل ،يجنب بريطانيا الخروج الفوضوي بعد انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست فى 31 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" برئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" هذا الأسبوع فى بروكسيل بعد فشل المفاوضين فى إحراز تقدم فى المحادثات التي استؤنفت بالأمس الاثنين.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا قرابة 0.2% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة مستوي قياسي جديد عند 3,699.20 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 قرابة 0.6% ،فى فرنسا نزل مؤشر كاك 40 بنسبة 0.7% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس قرابة 0.4% ،وفى لندن انخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.5%.