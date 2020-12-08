الذهب يرتفع 10 جنيهات في بداية تعاملات اليوم

ذكرت وسائل إعلامية أن أسعار الذهب في مصر سجات اليوم، الثلاثاء، ارتفاعاً بقيمة 10 جنيهات، وذلك على خلفية ارتفاع كبير سجلته أسعار الذهب عالمياً مساء أمس الاثنين، وهو ما انعكس على سعر الذهب فى مصر.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن سعر جرام عيار 21، الأكثر مبيعاً في مصر، قد ارتفع من 797 إلى 807 جنيهاً خلال تعاملات اليوم.

وبحسب الصحيفة، فإن أسعار الذهب اليوم جاءت على النحو التالي:

جرام الذهب 18 سجل 692 جنيها.

جرام الذهب 21 سجل 807 جنيهات.

جرام الذهب 24 سجل 922 جنيها.

الجنيه الذهب سجل 6456 جنيها.

أونصة الذهب 1868 دولارا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ارتفاع سعر الذهب في مصر جاء استجابة لارتفاع سعر أونصة الذهب عالمياً، حيث ارتفعت أوقية الذهب من 1838 إلى 1868 دولاراً، بارتفاع بلغت قيمته 30 دولاراً، وذلك بسبب هبوط الدولارعالميا لأقل مستوياته فى عامين ونصف تقريبا، مع اقتراب الولايات المتحدة من إقرار حزمة مالية تتجاوز 900 مليار دولار، مما جعل المستثمرين للاتجاه نحو الذهب تحوطا من إمكانية حدوث تضخم.