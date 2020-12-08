شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني تحت الضغط فى انتظار نتائج المفاوضات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى عامين ونصف ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى شراء العملة الملكية ،انتظارا لنتائج جولة أخيرة من المفاوضات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ، قبل انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست فى 31 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.4% إلى 1.3323$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3376 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.3376$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى عامين ونصف عند 1.3538$.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تراجع الجنيه يوم الاثنين بعد أنباء عن عدم إحراز تقدم فى جولة المفاوضات الأخيرة بين لندن وبروكسيل قبل قمة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس.

وتأمل الأسواق أن ينقذ الاجتماع المقرر بين رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" ورئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" اتفاق التجارة الشامل قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نهائيا مطلع العام المقبل.

وجود القليل من الإشارات الإيجابية على إحراز تقدما فى جولة المفاوضات الأخيرة التي انطلقت بالأمس الاثنين يزيد من الضغط على اجتماع الاتحاد الأوروبي على مستوى القادة يوم الخميس على أمل التوصل إلى حل وسط قبل انتهاء صلاحية الامتيازات التجارية البريطانية الحالية فى نهاية الشهر.