شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يؤجل الهجوم الصاعد-تحليل - 8-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن سعر الزوج تأجيله للهجوم الصاعد بتسلله دون الدعم الإضافي المستقر عند 139.35 ليتكبد بذلك خسائر قوية بوصوله نحو 137.90, بالرغم من تمركز السعر حتى هذه اللحظة ضمن محاور القناة الصاعدة إلا أن الثبات السلبي المتكرر دون مستوى 139.35 يدعونا لترجيح المزيد من السلبية المؤقتة والتي قد تستهدف حاليا مستوى 138.25 وصولا للدعم الأولي المستقر عند 136.85.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.50 و 138.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط