شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يبدأ بالتصحيح الهابط– تحليل - 8-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم
أكد سعر البلاتين استسلامه حاليا لسيطرة الميل التصحيحي الهابط بتقديمه لإغلاق سلبي دون الحاجز الأولي المستقر عند 1045.00 لينجذب بذلك نحو المحطة التصحيحية الأولى والمتمثلة بمستوى 1020.00.
نشير إلى أن ثبات الحاجز الحالي وبمحاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء, فإن ذلك سيزيد من فرص استئناف السعر للهبوط ولنتوقع استهدافه بذلك لمستوى 977.00 و 930.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1050.00 و 980.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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