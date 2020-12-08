شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الورق تُحدد مواعيد التداول والاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق، اليوم الثلاثاء، عن تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة ستبدأ في 14 ديسمبر الجاري، على أن تنتهي فترة تداول حقوق الأولوية في 21 ديسمبر الجاري، وتنتهي مرحلة الاكتتاب في الأسهم في 24 ديسمبر الجاري.

وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة قد اعتمدت، بجلستها المنعقدة الأحد الماضي، الموافقة على مُقترح زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية، ليرتفع من 92 مليون ريال إلى 192 مليون ريال.

وسبق أن أشارت الشركة إلى أن هدف الشركة من زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، هو شراء مواد خام عبارة عن لب الشجرة لتغذية خطوط الإنتاج في الشركة السعودية لصناعة الورق وإعادة بناء أصول الشركة لتحسين جودة الانتاج وشراء ماكينات لزيادة كمية الانتاج في شركة تحويل الورق وسداد جزء من القروض البنكية المستحقة على الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 4.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 24.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض التكلفة بسبب انخفاض أسعار لب الورق وتخفيض تكاليف الإنتاج الأخرى والتحسين من كفاءة العمليات التشغيلية.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 9.3 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 16.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.