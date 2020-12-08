شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: أدنوك الإماراتية ستخفض إمدادات النفط الخام ليناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز اليوم الثلاثاء إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أخطرت بعض المشترين بعقود محددة المدة أنها ستخفض الكمية التعاقدية لتحميل الخام في يناير.

وقالت المصادر إن إمدادات خامها الرئيسي مربان ستُخفض 20 بالمئة، بينما ستُقلص كمية خامين آخرين، زاكوم العلوي وداس، 15 بالمئة. وقال أحد المصادر إن أدنوك ستخفض أيضا إمدادات خام أم اللولو خمسة بالمئة في يناير.

والتخفيضات أقل من تقليص نسبته 20 بالمئة في إمدادات الخام بعقود محددة الأجل قامت به أدنوك في ديسمبر.

وكانت قد أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، على تويتر إنتاج أول كمية من الغاز غير التقليدي في الإمارات.

وقالت الشركة، إن الغاز غير التقليدي أنتج من امتياز حوض غاز الذياب غير التقليدي الموجود في الرويس على مسافة 200 كيلومتر غرب مدينة أبوظبي، ويتم ضخ الغاز غير التقليدي من خلال خط أنابيب مخصص ومنشأة مركزية لاستلام الإنتاج الأولي في حوض غاز الذياب.