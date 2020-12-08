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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يرتفع بقيمة قرش واحد اليوم الثلاثاء.. ويسجل 15.61جنيه بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء 8-12-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مع بداية التعاملات الصباحية للبنوك، بقيمة قرش واحد ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 15.61 جنيه للشراء، و15.71جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.60 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.
وانخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مواصلة خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة في الوقت الذي شددت فيه كاليفورنيا إجراءات العزل العام لمواجهة جائحة فيروس كورونا خلال عيد الميلاد وواصلت فيه الإصابات بالفيروس الارتفاع في الولايات المتحدة وأوروبا.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا أو ما يعادل 1.1 بالمئة إلى 48.28 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتا أو ما يعادل واحدا بالمئة إلى 45.31 دولار للبرميل. وخسر الخامان القياسيان نحو واحد بالمئة أمس الاثنين.
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.
15.61 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.60 جنيه.
15.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.70 جنيه.
15.61 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.60 جنيه.
15.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.70 جنيه.
15.63 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.62 جنيه.
15.73 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.72 جنيه.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.