شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار العملات اليوم الثلاثاء فى مصر .. والدولار بـ15.61جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 8-12-2020، أمام الجنيه المصرى، مع بداية التعاملات الصباحية بالبنوك، ليرتفع الدولار اليوم لـ 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، فى حين تباين سعر اليورو 18.89 جنيه للشراء، 19.04 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.86 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع، مقارنه بأسعار أمس الاثنين، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وسيقوم الكونجرس الأمريكي بالتصويت هذا الأسبوع على مشروع قانون تمويل مؤقت لمدة أسبوع لإتاحة المزيد من الوقت للمشرعين للتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا وقانون إنفاق شامل لتجنب إغلاق الحكومة. وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا إن اليابان ستجمع حزمة تحفيز اقتصادي جديدة بقيمة 73.6 تريليون ين (708 مليارات دولار) لتسريع تعافي البلاد من التراجع الكبير الناجم عن فيروس كورونا. وظلت المعنويات بصفة عامة متفائلة إذ يتوقع المستثمرون استمرار تعافي الاقتصاد العالمي، فيما يبدو أنه من المقرر توزيع لقاحات لكوفيد-19 قريبا وتحفيز الاستهلاك على مستوى العالم.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم ارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم تباين صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 18.89 جنيه للشراء، 19.04 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.86 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر الجنيه الإسترلينى اليوم تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 20.80 جنيه للشراء، 21.01 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 20.68 جنيه للشراء، 21.11 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى اليوموثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوموثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، 48.65 جنيه للشراء، و51.60 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان 48.84 جنيه للشراء، و51.58 جنيه للبيع.