شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر ترتفع 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 807 جنيهات للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب ارتفاعا بقيمة 10 جنيهات اليوم الثلاثاء، وذلك على خلفية ارتفاع كبير سجلته أسعار الذهب عالميا مساء أمس الاثنين، الأمر الذى انعكس على سعر الذهب فى مصر، ليصعد عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا فى سوق الصاغة بمصر من 797 إلى 807 جنيها لعيار 21 خلال تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم:

سعر جرام الذهب 18 سجل 692 جنيها.

سعر جرام الذهب 21 سجل 807 جنيهات.

سعر جرام الذهب 24 سجل 922 جنيها.

سعر الجنيه الذهب سجل 6456 جنيها.

أونصة الذهب 1868 دولارا.

ارتفاع سعر الذهب فى مصر جاء استجابة لارتفاع سعر أونصة الذهب عالميا، حيث ارتفعت أوقية الذهب من 1838 إلى 1868 دولارا، بارتفاع بلغت قيمته 30 دولارا، وذلك بسبب هبوط الدولارعالميا لأقل مستوياته فى عامين ونصف تقريبا، مع اقتراب أمريكا من إقرار حزمة مالية تتجاوز 900 مليار دولار، مما جعل المستثمرين للاتجاه نحو الذهب تحوطا من إمكانية حدوث تضخم.

سعر الذهب فى مصر، ليس بعيدا عن ما تشهده الأسواق الدولية، فسعر اونصة الذهب عالميا هى المحرك الرئيسى لسعر الذهب فى مصر، وأى تغيرات فى سعر الذهب عالميا، ستجعل سعر الذهب فى مصر يتغير هبوطا أو ارتفاعا، والأمر هنا مرتبط بأداء أسواق الأسهم وكذلك العملات عالميا، والتى تعتبر مؤثر ومحرك لسعر أونصة الذهب فى البورصات.

الخليج 365، ينشر تحديث فورى لأسعار الذهب على مستوى السوق المحلى فى مصر، وكذلك سوق الذهب عالميا، وتوقعات أسعار الذهب، مصحوبا ببعض الرؤى حول مستقبل سعر الذهب محليا وعالميا، وكذلك حركة مبيعات الذهب داخل الأسواق المصرية.