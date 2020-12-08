شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتداده من الأعلى له منذ 24 من تشرين الثاني/نوفمبر للجلسة الثانية في خمسة جلسات أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:25 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 104.04 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 104.05، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 103.96، بينما حقق الأعلى له عند 104.09.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت ارتفاعاً 1.9% مقابل تراجع 10.2% في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 2.7%. وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمتوسط الدخل تقلص التراجع إلى 0.8% مقابل 1.3% في أيلول/سبتمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 0.7%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية المعدلة موسمياً لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت نمو 5.3% مقارنة بالقراءة الأولية للربع الثالث والتوقعات عند نمو 5.0% ومقابل انكماش 7.9% في الربع الثاني الماضي، وأظهرت القراءة النهائية السنوية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار نمو 1.2% مقارنة بالقراءة الأولية السنوية للربع الماضي والتوقعات عند نمو 1.1% ومقابل نمو 1.3% في الربع الثاني.

وجاء ذلك بالتزامن مع قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 1.98 تريليون ين مقابل 1.35 تريليون ين في أيلول/سبتمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لفائض 1.83 تريليون ين، كما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع الفائض إلى ما قيمته 2,145 مليار ين مقابل 1,660 مليار ين، أيضا أفضل من على التوقعات التي أشارت لفائض 2,126 مليار ين.

كما جاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي أظهرت تسارع النمو إلى 6.3% متوافقة مع التوقعات مقابل 6.1% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وصولاً لكشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والتي أظهرت انكماش الأوضاع الحالية إلى ما قيمته 45.6 مقابل اتساع عند 54.5 في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص اتساع إلى 52.7.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية وتكلفة واحدة العمل، ومن المتوقع أن تؤكد قراءة مؤشر الإنتاجية على ارتفاع 4.9% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للربع الثالث ومقابل نمو 10.1% في القراءة السابقة للربع الثاني، بينما قد تؤكد قراءة مؤشر التكلفة على تراجع 8.9% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 9.0% في للربع الثاني.