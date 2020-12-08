شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "سابتكو" توافق على استخدام الاحتياطي النظامي لإطفاء الخسائر المتراكمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" عن موافقة مجلس إدارتها، باستخدام الاحتياطي النظامي البالغ 183.471 مليون ريال لإطفاء كامل الخسائر المتراكمة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم استخدام ما يتبقى من الاحتياطي النظامي لما قد يطرأ من خسائر تظهر كما في 31 ديسمبر 2020.

وبحسب القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة المعتمدة من المراجع الخارجي كما في 30 سبتمبر 2020، بلغت الخسائر المتراكمة 134.233 مليون ريال والتي تمثل ما نسبته 10.74% من رأس المال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 121.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 95 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث إلى الانخفاض في إيرادات النشاط نتيجة لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الجهات الرسمية لاحتواء فايروس كورونا، بالرغم من انخفاض مصروفات البيع والتوزيع وانخفاض المصروفات الإدارية، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الإيراد للشركة التابعة لتنفيذ التزامات متطلبات التشغيل.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 302 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 71.5 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.