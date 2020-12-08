شكرا لقرائتكم خبر عن "تنظيم الكهرباء" السعودية: العرض والطلب يحددان أسعار شحن المركبات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت وثيقة الإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية التي أقرتها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن أسعار خدمة شحن المركبات الكهربائية لا تخضع للتنظيم، وتترك للسوق لتحديدها مع اعتبار الأنظمة المعمول بها لمحاربة الاحتكار والمنافسة غير العادلة.

وأشارت الوثيقة إلى أن ذلك يأتي مع أحقية الهيئة وضع سقف أعلى لسعر الخدمة حسب تطور السوق، على أن يكون البيع فقط من محطات أو معدات الشحن المرتبطة بالمنشآت من فئة الاستهلاك التجاري، بحسب صحيفة عكاظ.

وألزم القرار مقدم خدمة التوزيع بتطوير الإجراءات اللازمة للتعامل مع طلبات إيصال الخدمة لمحطات شحن المركبات الكهربائية، والانتهاء من جميع التجهيزات والأنظمة الداخلية ذات العلاقة خلال شهرين من سريان القرار الجمعة الماضية.

وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان مؤخرا، أن ضم قطاع الكهرباء لوزارة الطاقة فرصة تاريخية تهدف لإعادة هيكلة القطاع والاهتمام باحتياج المستهلك.

وبين الوزير في تصريحات صحفية سابقة، أن هذه الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية التي صدر الأمر الملكي بالموافقة عليها هي خطوات واضحة ومدروسة باتجاه تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء في المملكة وفاعليته واستدامته، بحسب وكالة رويترز.

وأوضح أن هذه الإصلاحات تعكس ما تشهده المملكة، في جميع المجالات، من تحوّل، بعد مرور أربع سنوات من انطلاق رؤية المملكة 2030، حيث انتقلت المملكة من مرحلة وضع الخُطط والتأسيس، إلى مرحلة التطبيق العملي والتنفيذ في مجالات كثيرة.