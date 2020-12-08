شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية العقاري السعودي: 73.8 ألف امرأة تملكن المساكن حتى نهاية أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف صندوق التنمية العقارية بالسعودية أن عدد المستفيدات من القروض العقارية التي يقدمها صندوق التنمية العقارية أكثر من 73 ألف امرأة سعودية حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، ضمن جهود الصندوق لتمكين المرأة من تملك المسكن الأول.

وبين المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي عدد المستفيدات من القروض العقارية والبرامج والمبادرات تجاوز 73.800 ألف امرأة سعودية في جميع أنحاء المملكة حتى نهاية أكتوبر الماضي، بحسب صحيفة عكاظ.

وأوضح أن البرامج الحالية تتيح للمرأة التملك وَفْق شروط برنامج القرض العقاري المدعُوم للاستفادة من مزاياه، تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان، والمتضمن رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60% نهاية 2020 و70% نهاية 2030.

وتمكين المرأة السعودية من تملك المسكن يأتي ضمن سياسة الصندوق العقاري منذ إنشائه، كونها نصف المجتمع والركيزة الأساسية لدفع عجلة التنمية والبناء في المجتمع.

يشار إلى أن صندوق التنمية العقارية السعودي أعلن في وقت سابق عن إيداع أكثر من نصف مليار ريال، في حسابات المواطنين من مُستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر سبتمبر 2020.

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي أن 525 مليون ريال من إجمالي الدعم هذا الشهر خُصصت لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم.