شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعة السعودية: 9563 مصنعاً برأسمال قيمته 1.08 تريليون ريال بالمملكة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، عن عدد المصانع بالمملكة وتوزيعها الجغرافي حسب المنطقة الإدارية.

وقالت الوزارة بحسب حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن عدد المصانع بلغ 9563 مصنعاً برأسمال 1.086 تريليون ريال.

وأوضحت الوزارة، أن المصانع تتوزع في مختلف مناطق المملكة وتساهم في تحقيق تنمية صناعية شاملة، "ونتطلع لمزيد من تطور قطاعنا الصناعي، وجذب استثمارات نوعية تحقق رؤية الوطن.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، في تصريحات له منذ أيام، إن العام الجاري شهد الموافقة على 600 ترخيص لاستثمارات جديدة، مؤكداً أن القطاع الصناعي والتعديني حقق الكثير من المكاسب منذ انطلاق رؤية 2030.

وأظهرت إحصائية صادرة عن وزارة الصناعة السعودية في أغسطس الماضي، أن القطاع استطاع أن يضيف 1.15 مليار ريال رأس مال المصانع المرخصة الجديدة، من خلال إصدار 86 ترخيصاً جديداً.

وبحسب الإحصائية على موقع الوزارة، فإن صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأولى جاءت بـ 18 ترخيصا، تلتها الصناعات الغذائية بـ 15 ترخيصا، ثم صناعة المطاط واللدائن بنحو 13 ترخيصا، فالصناعات التحويلية الأخرى بنحو10 تراخيص، وصناعة الأثاث بنحو 7 تراخيص، ثم باقي الصناعات.

وكان الوزير قد أعلن في وقت سابق عن نتائج القطاع الصناعي في يونيو الماضي تبشر بالخير وتعكس الأثر الإيجابي للمبادرات والحوافز الحكومية في التعاطي مع تحديات جائحة كورونا.

وأوضح، في تغريدة على "تويتر" تعليقاً على البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والخاصة بأهم المؤشرات الصناعية في يونيو، أنه نتج عن المبادرات والحوافز خلق 2516 وظيفة للسعوديين، واستثمارات بقيمة 2.2 مليار ريال من خلال 118 ترخيصا جديدا، قائلا إنه يرجو أن تكون بداية التعافي.