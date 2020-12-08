شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 08-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته الإيجابية بعد اختبار دعم القناة اللحظية الصاعدة، ليستقر فوق مستوى 0.7413 من جديد، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستوى 0.7530 كمحطة إيجابية تالية.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 0.7335 لاستمرار الارتفاع المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7380 والمقاومة 0.7500
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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