شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يخرج من القناة الصاعدة – تحليل - 08-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر النفط كسراً لدعم القناة الصاعدة وأغلق الشمعة اليومية دونه، مما يقود السعر لبدء تصحيح هابط متوقع للموجة الصاعدة التي بدأت من مناطق 33.61، في طريقه للتوجه نحو 43.57 كهدف سلبي أول.
وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً خلال الجلسات القادمة، وكسر مستوى 45.05 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الهدف المذكور، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 45.90 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 43.60 والمقاومة 46.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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