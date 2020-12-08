شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحقق الهدف الإيجابي – تحليل - 08-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية بشكل قوي لينجح بملامسة هدفنا المنتظر عند 1870.00، ونتوقع استمرار الميل الصاعد خلال الفترة القادمة لزيارة مستويات 1900.00 ثم 1928.60 كمحطات إيجابية تالية.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً ومرجحاً على المدى اللحظي والقصير، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 1838.00 يمثّل شرط مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1855.00 والمقاومة 1900.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد