شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو ضمن نموذج إيجابي – تحليل - 08-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار الأخيرة ضمن قناة فرعية هابطة نعتقد بأنها تشكّل نموذج علم استمراري صاعد، مما يعني بأن اختراق 1.2160 سيقدّم حافز إيجابي جيد يدعم فرص استمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.2300.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بدعم من المتوسط المتحرك 50 الذي يستمر بحمل السعر من الأسفل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1.2040 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح اللحظي الهابط.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2040 والمقاومة 1.2220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد