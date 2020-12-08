شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية اليوم الثلاثاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعناها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية.

ويأتي ذلك وسط تقييم المستثمرين للتوترات المتجددة بين الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم والصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم بالأخص عقب التقرير التي تطرقت مع مطلع هذا الأسبوع لكون واشنطون تستعد لفرض عقوبات على بعض المسئولين الصينيين، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا عالمياً، ما يطغي بشكل أو بأخر على التفاؤل بقرب توفير اللقاحات للفيروس التاجي قريباً.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت ارتفاعاً 1.9% مقابل تراجع 10.2% في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 2.7%. وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمتوسط الدخل تقلص التراجع إلى 0.8% مقابل 1.3% في أيلول/سبتمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 0.7%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد أيضا عن اليابان صدور القراءة النهائية المعدلة موسمياً لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت نمو 5.3% مقارنة بالقراءة الأولية للربع الثالث والتوقعات عند نمو 5.0% ومقابل انكماش 7.9% في الربع الثاني الماضي، وأظهرت القراءة النهائية السنوية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار نمو 1.2% مقارنة بالقراءة الأولية السنوية للربع الماضي والتوقعات عند نمو 1.1% ومقابل نمو 1.3% في الربع الثاني.

بخلاف ذلك، تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي عكست ارتفاعاً 0.8% مقابل تراجع 1.8% في الربع الثاني الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 1.6%، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أوضحت اتساعاً إلى 12 مقابل 3 في تشرين الأول/أكتوبر، وأظهر قراءة المؤشر ذاته للثقة في الأوضاع الحالية اتساعاً إلى 9 مقابل 1.

وفي سياق أخر، من المرتقب أن تجتمع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لمناقشة لقاح كورونا المشترك من قبل شركة فايزر الأمريكية وبيو-تك الألمانية بعد غد الخميس، للتبت في منحه تصريح بالاستخدام الطارئ من عدمه، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة لأكثر من 66.42 مليون ولقي 1,532,418 شخص مصرعهم في 220 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.04% ليخسر 0.63 نقطة ويصل إلى المستوى 1,760.12، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.27% ليخسر هو الأخر 72.33 نقطة ويصل إلى المستوى 26,475.11.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.13% ليخسر 6.39 نقطة ويصل إلى المستوى 5,015.84، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.09% ليخسر هو الأخر 3.09 نقطة ويصل إلى المستوى 3,413.51.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.48% ليخسر 127.45 نقطة ويصل إلى المستوى 26,379.40، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.12% ليخسر هو الأخر 30.88 نقطة ويصل إلى المستوى 2,714.56.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.46% ليربح 58.75 نقطة ويصل إلى المستوى 12,714.76، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.08% ليربح هو الأخر 5.58 نقطة ويصل إلى المستوى 6,680.60.