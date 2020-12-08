شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإنفاق الأسري وتقلص تراجع متوسط الدخل في اليابان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتي أظهرت ارتفاعاً 1.9% مقابل تراجع 10.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 2.7%. وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمتوسط الدخل تقلص التراجع إلى 0.8% مقابل 1.3% والتي عدلت من تراجع 0.9% في أيلول/سبتمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 0.7%.

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