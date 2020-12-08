شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 08-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم التصنيع (2060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.20% بما يعادل 0.28 نقطة، وذلك على إثر ثبات مستوى الدعم 12.50، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط، ومستفيداً من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، امام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 13.94، طيلة ثبات الدعم 12.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.50 ومستوى المقاومة 13.50.