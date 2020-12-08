الجزيرة بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 08-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الجزيرة (1020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.29% بما يعادل -0.04 نقطة، أمام تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 13.44، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 14.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.18 ومستوى المقاومة 14.00.
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