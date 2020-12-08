شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت حائل يستعد لمهاجمة مقاومة مهمة – تحليل صباحي – 08-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أسمنت حائل (3001) في آخر جلساته، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المهم 17.16، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 4.53% بما يعادل 0.74 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 17.16، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 18.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.00 ومستوى المقاومة 18.00.