شكرا لقرائتكم خبر عن العقارية يرتفع بعد استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 08-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم العقارية (4020) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.26% بما يعادل 0.36 نقطة، وقد جاء ارتفاع السهم نتيجة استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 15.96، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 17.32.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.65 ومستوى المقاومة 16.78.