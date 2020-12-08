شكرا لقرائتكم خبر عن الحكير يرتفع بتأثير منطقة دعم قوية – تحليل صباحي – 08-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الحكير (4240) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لمستوى الدعم 21.00، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 30.6 إلى 15.06)، وقد تزامن ذلك مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع دفعة للارتفاع محققاً مكاسب بلغت نسبتها 7.99% بما يعادل 1.68 نقطة، وذلك أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 21.00، ليستهدف مستوى المقاومة 24.66 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.00 ومستوى المقاومة 24.00.