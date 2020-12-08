شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع الطاقة يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 08-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً مؤشر قطاع الطاقة (TENI) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.03% بما يعادل 1.55 نقطة، وقد جاء هذا الارتفاع بعدما استند المؤشر لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 5.393.11، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 5,655.79.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5.393.11 ومستوى المقاومة 5,556.36.