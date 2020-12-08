شكرا لقرائتكم خبر عن بوبيان ب (BPCC) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 08-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه ليغلق امس الاثنين عند مستوى 611 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 620 فلس، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل السهم ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 700 فلس، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 600 بينما مستوى المقاومة هو 630 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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