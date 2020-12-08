شكرا لقرائتكم خبر عن القرين (ALQURAIN) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 08-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز السهم لأعلى في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 335 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر سبتمبر من العام الماضي، وفي ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 360 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 320 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 330 بينما مستوى المقاومة هو 345 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد