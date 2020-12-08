شكرا لقرائتكم خبر عن التعمير (TAAMEER) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 08-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال الأحد والاثنين الماضيين، حيث اغلق امس عند مستوى 22٫60 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه لمستوى مقاومته الهام عند 24 فلس كمستوى أول ثم 26 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 21٫50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 22.3 بينما مستوى المقاومة هو 23.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد