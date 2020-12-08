شكرا لقرائتكم خبر عن أولى تكافل (FTI) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 08-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 39٫50 فلس، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 37 فلس، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 48 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 36 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 38.4 بينما مستوى المقاومة هو 40.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد