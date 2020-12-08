شكرا لقرائتكم خبر عن ألافكو (ALAFCO) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 08-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 187 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 200 فلس كمستوى أول ثم 220 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 175 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 184 بينما مستوى المقاومة هو 193 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد