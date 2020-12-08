شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال القابضة (AHCS) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 08-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 0٫894 ريال، وذلك بعدما لامس خط اتجاهه الهابط متوسط الأجل، كما كون السهم نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0٫82 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫93 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.87 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.91 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط