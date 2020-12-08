شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الإسلامية (IHGS) يحلق لأعلى -تحليل صباحي- 08-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حلق السهم لأعلى منذ بداية الشهر الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عن مستوى 5٫68 ريال، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، ومصحوبا بارتفاع في كمية التداول، كما تمكن السهم م تجاوزه مستوى مقاومته السابق عند 5 ريال، مما يفتح له الباب لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 6٫50 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 5 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.5 ريال وبين مستوى المقاومة هو 5.91 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد