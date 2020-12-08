شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة للرعاية الطبية (MCGS) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 08-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 8٫849 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى9٫10 ريال، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يجعلا الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 8 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 9٫10 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8.58 ريال وبين مستوى المقاومة هو 8.97 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط