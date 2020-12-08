شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يعوض خسائر الأحد -تحليل صباحي- 08-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة الأحد الماضي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 6138 نقطة، لينجح بذلك في تجاوز خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 6250 نقطة، وهو المستوى الذي اشرنا اليه في تقاريرنا السابقة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 6050 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,108 وبين مستوى المقاومة هو 6,170 نقطة