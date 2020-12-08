شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 08-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف للغاية خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 10603 نقطة، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 10750 نقطة، والذي يجب عليه تجاوزه لمواصلة ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 11100 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,483 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,647 نقطة