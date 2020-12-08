شكرا لقرائتكم خبر عن تباين في أداء الأسهم الأمريكية و"ناسداك" يحقق إغلاقا قياسيا جديداً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات يوم الإثنين حيث تنتظر الأسواق ما ستؤول إليه المناقشات حول حزمة التحفيز الثانية، لكن "ناسداك" سجل مستوى قياسيا جديدا بدعم من القطاع التكنولوجي.



وتتواصل المناقشات من أجل التوصل إلى اتفاق بين الكونجرس والبيت الأبيض لإقرار حزمة مالية ثانية لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا.



ويأتي ذلك في ظل استعداد الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى للبدء في توزيع جرعات من لقاحات مضادة لفيروس كورونا من أجل احتواء تفشي المرض.



وكشفت منظمة الصحة العالمية عن أن حالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوزت 66 مليون حالة على مستوى العالم بينما تجاوز عدد الوفيات 1.5 مليون شخص.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 1.1% أو ما يعادل 50 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 45.76 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 46.5 دولار وأقل سعر عند 45.3 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.9% أو ما يعادل 46 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 48.79 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 49.4 دولار وأقل سعر عند 48.4 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.5% (ما يعادل 148 نقطة) إلى 30069 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3233 نقطة وأقل مستوى عند 29967 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 7 نقاط) إلى 3692 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3697 نقطة وأقل مستوى عند 3678 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 55 نقطة) إلى 12520 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 12536 نقطة وأقل مستوى عند 12460 نقطة.