شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح ترتد من أدنى مستوى منذ بداية أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار القمح خلال تداولات يوم الإثنين مرتدة من أدنى مستوياتها منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول وسط ارتفاع طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن مخاوف زيادة الإمدادات والمعروض لا سيما أستراليا وكندا الأمر الذي يتوازن مع جفاف الطقس في بعض المناطق بالولايات المتحدة.



وذكر محللون أن محصول القمح الأسترالي يبدو أكبر من المتوقع وربما يصل إلى 34 مليون طن بنهاية موسم الحصاد الحالي، وبالتالي.



وفي سياق متصل، أنتج المزارعون الكنديون أقل حجم من محصول "الكانولا" في خمس سنوات، لكنهم أنتجوا أكبر محصول من القمح منذ عام 2013، وفقا لبيانات الإحصاء الكندية في تقديراتها عن موسم الحصاد الجاري.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.2 نقطة وأقل مستوى عند 90.6 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم مارس/آذار بنسبة 0.1% إلى 5.77 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 5.79 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 5.65 دولار.