شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بأكثر من 2% بعد تحقيق مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الإثنين رغم صعود طفيف للعملة الأمريكية أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك بعد تحقيق المعدن النفيس مكاسب في الأسبوع الماضي بنسبة 7.1%.



وتتواصل المناقشات بين الكونجرس والبيت الأبيض لمناقشة إقرار حزمة مالية ثانية لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا.



ويأتي ذلك في ظل استعداد الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى للبدء في توزيع جرعات من لقاحات مضادة لفيروس كورونا من أجل احتواء تفشي المرض في تلك الدول.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.2 نقطة وأقل مستوى عند 90.6 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 2.2% أو ما يعادل 54 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 24.794 دولار للأوقية، وحقق أعلى سعر في جلسة اليوم الإثنين عند 24.940 دولار في حين سجل أقل سعر عند 23.630 دولار.